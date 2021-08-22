محمد علي رزق: «اللي يخسر حد بسبب الكورة محتاج يروح لدكتور نفسي»

حذّر الفنان محمد علي رزق، من الغضب الذي يحّل ببعض الأشخاص بسبب اختلاف الانتماءات الكروية وبالتحديد بين مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

محمد علي رزق: أنا أهلاوي ومراتي وعيلتي زمالكاوية

وكتب محمد علي رزق، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: أي حد يخسر حد علشان كورة حمار، أنا أهلاوي جدا، بس أمي ومراتي وحماتي وأختي وجوز أختي وإبن أخويا وأخو مراتي زملكاوية، تفتكروا ممكن أخسرهم علشان الكورة؟، ولا هما ممكن يخسروني؟!.

محمد علي رزق لمحبي كرة القدم: شجّع فرقتك من غير شتيمة

وتابع: شجّع فرقتك وحِبها وإفرح بيها لمّا تكسب وإزعل واتضايق لمّا تخسر وهزّر وحفّل ويتحفل عليك من غير شتيمة وقلة قيمة يا جماعة.

واختتم محمد علي رزق، كلامه قائلًا: والله العظيم أي حد يعمل غير كده يبقى محتاج يروح لدكتور نفسي، مبروك الدوري لكل الزملكاوية، مش من قلبي طبعاً.

وفي الأيام الماضية مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وجّه الفنان محمد علي رزق، نصيحة لطلاب هذه المرحلة وعائلاتهم عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلا: نصيحة لوجه الله للي داخلين جامعة، إدرسوا اللي بتحبوه وعاوزينه مش اللي بابا وماما عاوزينه، إنت جاي الدنيا دي تحقق اللي نفسك إنت فيه، مش اللي نفسهم فيه.

وتابع: رأيهم مهم بس لو عكس رغبتك قولهم متخافش، وقولهم على حلمك وناوي تدرس ده ليه، و قبل ما تقعد معاهم، اعرف انت عاوز إيه وحابب إيه، واسأل كل الأسئلة الممكنة عنه واعرف متاعبها قبل مميزاتها وخد قرارك.

ويقود الفنان محمد علي رزق، بطولة مسرحية «ليلتكم سعيدة» على خشبة المسرح القومي، ويشاركه كل من الفنانة بسنت صيام، مروة عيد، ألهان المهدي، نديم هشام، وإخراج خالد جلال.