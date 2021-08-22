المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الدارسين سنة الامتياز بجامعة أسيوط

أكد مصدر بجامعة أسيوط عن تحديد أسعار المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الدارسين سنة الامتياز بالجامعة،موضحا أن المصروفات الدراسية للعام الجاري تشمل 200 دولار شهرياً لطلاب الامتياز بكلية الطب و400 دولار شهرياً لطلاب امتياز كلية طب الأسنان وذلك للطلاب الوافدين بالجامعة من مختلف الدول العربية والأفريقية.

زيادة عدد الدورات التربية العسكرية

وأضاف المصدر أنه سيتم زيادة عدد دورات التربية العسكرية المقررة للطلاب إلى الضعف. فيتم إعادة طرح زيادة عدد الدورات العسكرية إلى 24 دورة بدلاً من 12 خلال العام الجامعي الجديد كما تم في العام الماضى وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ذلك القرار بزيادة أعداد الدورات وفقا للظروف السائدة.

أقسام كلية الطب بجامعة أسيوط

وتشمل الدراسة في كلية الطب بجامعة أسيوط 31 قسم وهى ( الأذن و الأنف و الحنجرة- الأشعة التشخيصية - الأمراض الباطنية - الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة- الأمراض الصدرية - الأمراض العصبية والنفسية

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