أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في البحيرة

قالت وزارة الصحة والسكان -وفقاً لبيان صادر عنها- إنها حدّدت 127 مكتبًا بجميع المحافظات لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن هذه المراكز تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدماتها بشأن التلقيح مجاناً، منوهة بأن جميع المواطنين بإمكانهم تلقي كل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أسماء وعناوين مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة البحيرة

ـ المركز الطبي بناصر، شارع الشونة بجوار إدارة مرور دمنهور، قسم دمنهور، محافظة البحيرة.

ـ عيادة حي أول العكريشة، بجوار مبنى الجوازات، قسم كفر الدوار، محافظة البحيرة.

ـ المركز الطبي الحضري، غرب إيتاي، شارع الحرية، المتفرع من شارع بورسعيد، مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة.

ـ الإدارة الصحية ببدر، شارع المدارس مبنى الإدارة الصحية، مركز بدر، محافظة البحيرة.

ـ المركز الطبي الحضري برشيد، شارع البحر بجوار إدارة المرور، مركز رشيد، محافظة البحيرة.

ـ مكتب صحة أبوالمطامير، شارع إسكندرية أمام مركز شباب أبوالمطامير، محافظة البحيرة.

ـ وحدة البلاكوس الصحية، بكوم حمادة، محافظة البحيرة.

ـ مكتب صحة أول بالمحمودية، حي الزهور، مركز المحمودية، محافظة البحيرة.

ـ المركز الطبي الحضري، صحة أول إدكو، شارع جمال عبدالناصر، مركز إدكو، محافظة البحيرة.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

الراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، يمكنهم الحصول عليها مقابل سداد قيمة المصاريف الإدارية التي حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- 250 جنيهاً مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح على الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.