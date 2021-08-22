«العدل» ينظم ندوة عن شروط وكيفية التقدم للإسكان الاجتماعي بأسيوط

نظمت أمانة الإسكان والمرافق بحزب العدل بأسيوط، لقاء تعريفيا، للمواطنين الراغبين في التقديم الخاص بالإسكان الاجتماعي، وذلك بمقر الحزب بالمحافظة، في إطار الانحياز الإيجابي للفئات الأكثر احتياجا، والأقل تمكينا في المجتمع.

حاضر في اللقاء المهندس أسامة خليف، أمين عام حزب العدل بأسيوط، وأحمد عبدالظاهر، مدير الإدارة العقارية بمدينة ناصر "الهضبة"، وبحضور عددا من أهالي أسيوط.

وتناولت الندوة شرح مبادرة التمويل العقاري 3%، للمدن الجديدة "أسيوط الجديدة – مدينة ناصر الهضبة الغربية"، على مدار ساعتين تبادل فيها الحضور الأسئلة عن أبرز النقاط الهامة، وغير الواضحة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية، وكيفية التقدم والحصول والخطوات السليمة التي يجب مراعاتها في التقديم.

وأوضح المهندس أسامة خليف، أمين عام حزب العدل بأسيوط، أن الوحدات السكنية المطروحة في المبادرة الرئاسية، فرصة يجب على الجميع استغلالها، خاصة وسط عدم توافر وحدات بأسعار تناسب الجميع في محافظة أسيوط، موضحا أن سعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل في أسيوط الجديدة تبلغ قيمتها 184 ألف جنيه، بالإضافة لوديعة الصيانة، وتبلغ في مدينة ناصر 310 ألف جنيه.

وأضاف المهندس محمد صلاح عزت، أمين لجنة الإسكان بحزب العدل بأسيوط، أن حزب العدل نظم الفعالية بناء على كثرة التساؤلات التي رصدها من المواطنين، والتي كان من الضروري على الحزب بأسيوط الإجابة وتوضيح هذه التساؤلات من خلال متخصصين، مشيرا إلى أن الحزب سينظم ندوات مختلفة في كل ما يهم المواطنين بأسيوط.