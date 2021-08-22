تنسيق الجامعات 2021.. إقبال على معامل جامعة الإسكندرية لليوم الثاني

فتحت 7 معامل في جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أبوابها لليوم الثاني، وذلك لاستقبال خريجي الثانوية العامة 2021، من أجل تسجيل رغباتهم إلكترونياً في معامل تنسيق جامعة الإسكندرية، بالمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2021، وذلك لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي، عقب إعلان وزارة التعليم العالي درجات تنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2021

وشهدت معامل تنسيق جامعة الإسكندرية، إقبالا من قبل الطلاب وأولياء الأمور لليوم الثاني في عملية التسجيل، وذلك بعد قيام كل كلية بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي داخل معامل الكلية، مع تواجد موظف إداري مع كل طالب أثناء عملية التسجيل التي تتم وفقاً لـ6 مراحل من خلال تسجيل بيانات الطالب، ثم اختيار الجامعة وفقا للتوزيع الجغرافي للطلاب أو من خلال الجامعة بكافة الكليات المتاحة فيها.

وقالت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن الكلية فتحت أبوابها لاستقبال خريجي الثانوية العامة من أجل مساعدتهم في عملية التسجيل الإلكتروني، مع الاستمرار في عملية التسجيل لجميع المراحل، واستقبال الثانوية الفنية والدبلومات وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والموظفين من أجل مساعدة الطلاب في عملية التسجيل.

وأضافت "إسماعيل"، أنه وفقا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، تتم عملية التسجيل إلكترونيا مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بداية من التعقيم وارتداء الكمامة أثناء عملية التسجيل، وعدم التزاحم داخل القاعة، وانتظار الطلاب كلاً بدوره مع تواجد ولي أمر مع الطالب من أجل عملية اختيار الكلية.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية

فيما شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على مساعدة الطلاب ومحاولة تيسير الأمر على الطلاب ومساعدتهم في عملية التسجيل الإلكتروني بجميع المراحل، خاصة بعد تخصيص 7 معامل لهذا الغرض.