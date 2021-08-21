كلية الحاسبات وعلوم البيانات في جامعة الإسكندرية.. التخصصات والشروط

كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، واحدة من الكليات الحديثة، التي تم إنشاؤها مؤخراً منذ عامين، ووفقاً لقرار رئيس الجامعة رقم (2133) لسنة 2018، جاء قرار بنائها بعد موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 31 مارس 2019، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 23 أبريل من نفس العام، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1814 لسنة 2019 بإضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات إلى كليات جامعة الإسكندرية، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2019، على بدء الدراسة بالكلية، حيث توجد الكلية ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021 كمرحلة الأولى.

تخصصات كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

تمتلك كلية الحاسبات وعلوم البيانات برنامج الوسائط المتعددة، حيث من شرط القبول بالبرنامج هو الحصول على الحد الأدنى لكليات الحاسبات بالجامعات الحكومية، والمقررات الدراسية بالبرنامج بها أحدث المعلومات والتقنيات في مجال علوم الحاسب وعلوم البيانات والوسائط المتعددة وتطوير الألعاب، التي تطابق ما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.

كما أن برنامج الوسائط والإعلام يهدف إلى إكساب الطلاب معرفة ومهارات عملية في مجالات التصميم والإنتاج والإعلام وتكنولوجيا الويب والوسائط المتعددة.

برامج كليات الحاسبات والبيانات

خريج البرنامج سوف يكون قادراً على:

تصميم وتطوير صفحات الإنترنت. تصميم وتطوير الوسائط المتعددة وتطوير تطبيقات الويب التفاعلية المرتبطة بعلوم البيانات. القدرة على البحث العلمي في مجال الإعلام والوسائط المتعددة. تحليل متطلبات وبيانات الوسائط المتعددة والألعاب والأفلام المختلفة. المهارات الأساسية في التصوير والإخراج والمونتاج. استخدام برامج متخصصة في تصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد وإعداد سناريوهات مختلفة للألعاب. استخدام الأدوات والبرامج المتخصصة في معالجة الصورة، الصوت، والفيديو المهارات الفنية والتقنية في إنتاج وتطوير الوسائل التعليمية.

مجالات العمل لكلية الحاسبات وعلوم البيانات

خريج برنامج الوسائط المتعددة للاعلام سيكون مؤهلاً للعمل في المجالات والمؤسسات التالية: