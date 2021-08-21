معامل تنسيق جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الأولى

استقبلت معامل تنسيق جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة، من أجل تسجيل رغباتهم والمقرر لها 75 رغبة في المرحلة الأولى، مع اتباع كل التعليمات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها جامعة الإسكندرية، مع فتح 7 معامل تنسيق إلكترونيًا للطلاب.

وشهدت معامل تنسيق جامعة الإسكندرية زحاماً من الطلاب في اليوم الأول للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2021.

6 خطوات بمعامل تنسيق الجامعات 2021

ورصدت «الوطن» تواجداً كثيفاً للطلاب داخل معمل كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وتم توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المعامل مع الإداريين، من أجل تسجيل كل رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2021.

معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية استقبلت الحاصلين على الثانوية العامة 2021، وذلك من أجل اتباع 6 خطوات للتنسيق الإلكتروني للجامعات 2021، ويتم البدء في تسجيل بيانات الطلاب، تزامناً مع تسجيل رغباتهم من الكليات وفقاً للجامعة أو التوزيع الجغرافي.

وتواجد عدد من أولياء الأمور مع الطلاب من أجل عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً، كما نصح الموظفون الطلاب بتسجيل الرغبات في معامل التنسيق الإلكتروني مع تواجد الإداريين في عملية التنسيق الإلكتروني.

معامل تنسيق الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة فتحت أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2021 ، من أجل عملية تنسيق الثانوية العامة وتسجيل الرغبات المتاحة لطلاب الثلاث مراحل، إضافة إلى توفير أجهزة الحاسب الآلي وعددهم 200 جهاز لاستقبال الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً.

وأضاف «قنصوة» قائلاً لـ«الوطن»، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا، من ارتداء الكمامة للطلاب والإداريين وأولياء الأمور أثناء عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً.