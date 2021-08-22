التضامن: مليار و552 مليون جنيه منح للجمعيات الأهلية في 7 أشهر

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إنه تمت الموافقة على منح الجمعيات الأهلية بإجمالي مليار و552 مليون جنيه، خلال الـ7 أشهر الأولى من سنة 2021، لافتا إلى أنه تم رصد مليار و400 مليون جنيه كمنح تم الموافقة عليها حتى 30 يونيو 2021، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد طفرة في تمويل الجمعيات، وطبقا لقانون العمل الأهلي رقم 1149 لسنة 2019، مقارنة بنفس المدة العام الماضي 791 مليون جنيه، أي بزيادة الضعف نتيجة التيسيرات والسهولة، وواستيفاء المستندات المطلوبة خلال 60 يوم عمل.

مراجعة كل منح الجمعيات الأهلية من الجهة المانحة والجهة الإدارية

وأضاف «عبد الموجود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال شهر يوليو 2021 تم تلقي 152 مليون جنيه منح، مشيرا إلى أنها كلها منح تم الموافقة عليها من الجهة الإدارية، وتم التأكد من أنها تتفق مع أغراض الجمعيات، موضحا أنه يتم مراجعة كل منح الجمعيات الأهلية، بأنه تم الصرف وفقا للغرض المخصص له، سواء من الجهة المانحة أوالجهة الإدارية.

60 يوما للبت في طلب المنح وعدم الرد خلال هذه المدة.. موافقة

وأوضح أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حدد مدة زمنية للبت في طلب المنح خلال 60 يوما، واعتبر القانون عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة، لافتا إلى أن هناك زيادة مطردة في نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلي على المنح والتبرعات الواردة لها.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إلى أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في العديد من المجالات سواء كانت «دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو صحية أوتعليمية أوبيئية، أودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف»، بالإضافة إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان.