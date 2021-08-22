لو عاوز تحول لابنك؟.. اعرف ضوابط التحويل بين الأزهر و«التعليم»

قد يقرر الطلاب التحويل من الدراسة في الأزهر الشريف، للدراسة بالتربية والتعليم، لكنهم لا يعرفون أنّ هناك عدد من الضوابط والإجراءات، لمساعدة الطالب على التغيير من نظام التعليم في الأزهر إلى التربية والتعليم، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وضوابط ومواعيد التحويل من الأزهر الشريف للتربية والتعليم والعكس، استمرارا لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة.

ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية، فضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم، كما يلي:

الصفوف الدراسية التي يتم التحويل منها وإليها

يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المنقولين للصف الثاني الابتدائي، والطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022، مع عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها.

ضوابط التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية

يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا، على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم في المعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70%، مع الوضع في الاعتبار أنّ امتحان الطلاب الراغبين في التحويل من الصف الثاني والصف الثالث الإعدادي في القرآن الكريم سيكون شفهيا.

أما العلوم الشرعية والعربية المقررة على طلاب الصف المحولين إليه في المعاهد الأزهرية، فسيكون تحريريًّا، ويضاف إلى ذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل إلى هذه النوعية من المعاهد، وفي كل الأحوال تطبّق معايير السن المعمول بها في المعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.

شروط السن والكثافة

يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية المنقولين من الصف الثاني إلى السادس، والأول والثاني والثالث المنقولين من المرحلة الإعدادية المقيدين بها للعام الدراسي 2021/2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف، على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول في المدرسة المطلوب التحويل إليها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، ويراعي في التحويل الالتزام بالصفوف المشار إليها بالبند الأول من هذا الاتفاق، شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول بيانًا بالكثافة من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

التحويل إلى مدارس التربية والتعليم

عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم المدارس الرسمية للغات، المدارس الرسمية المتميزة للغات، المدارس الخاصة لغات؛ يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، إلى جانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

مواعيد التحويل

يبدأ التحويل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، وينتهي يوم الثلاثاء 31 أغسطس، مع عدم جواز الاستثناء بعد هذا الموعد من الطرفين.

شروط عامة

1- يرفق بطلب التحويل من الأزهر بيان إلكتروني لتدرج الطالب المرحلة المقيد بها موضحًا به حالته (ناجح راسب).

2- الطلاب المستنفذون لسنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج منازل بعد تسلمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

3- تحويل الطالب من الأزهر إلى التربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (راسب/ ناجح) بالعام الدراسي 2022/2021، بمراعاة المواعيد المقررة.

4- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب مع مراعاة المواعيد المقررة.

5- التنبيه المشدد على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون تاريخ النموذج واضحًا؛ وإلا فلن يعتدّ بطلب التحويل.

6- يتم تقديم وتسجيل طلب التحويل من المعاهد على البرنامج الإلكتروني المعد لذلك الغرض.

إجراءات التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم

وفيما يتعلق بإجراءات التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم، فتكون عن طريقة نظام إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، وذلك بالطريقة التالية:

1- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله، التوجه للمعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

2- يقوم رائد التحول الرقمي في المعهد ومختص شؤون الطلاب بالتأكد من نجاح الطالب للعالم الحالي، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

3- يدخل ولي الأمر هنـــــــــا ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة.

4- يحرر ولي الأمر طلب التحويل إلكترونيًّا، ويتم مراجعة بيانات الطالب جيدًا، وحال وجود خطأ في البيانات خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه للمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة بمعرفة رائد التحول الرقمي.

5- يحفظ ولي الأمر الطلب بعد استكمال البيانات وطباعته 4 نسخ.