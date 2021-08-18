بعد ظهور النتيجة.. مصروفات أرخص 5 كليات في جامعة 6 أكتوبر

ينتظر طلاب الثانوية العامة لعام 2021 فتح باب التقدم لـ تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى للثانوية العامة، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وهناك الكثير من الطلاب الذين جاء مجموع الثانوية العامة الخاص بهم بمثابة صدمة لهم، ليكون أقل من توقعاتهم أو مجموع اقل من الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وفي كثير من الأحيان، يلجأ العديد من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة، والتي يكون تنسيق الكليات بها اقل من تنسيق الجامعات الحكومية، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير أرخص 5 كليات في جامعة 6 أكتوبر، وفق المصروفات التي أعلنت عنها جامعة 6 أكتوبر عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، كالتالي:

أرخص 5 كليات في جامعة 6 أكتوبر

1- كلية التربية:

- قسم رياض أطفال:

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية التربية قسم رياض أطفال لتكون 20 ألف جنيه، ويمكن أن يتم سداد مصروفات الكلية على قسطين الأول يكون 12 ألف جنيه، والقسط الثاني يكون 8 آلاف جنيه.

- قسم عربي أو إنجليزي:

أما بالنسبة لكلية التربية قسم عربي أو إنجليزي، فبلغت مصروفاتها 25 ألف جنيه، ويمكن سداد المصروفات على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه، والقسط الثاني 10 آلاف جنيه.

2- كلية السياحة والفنادق

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية السياحة والفنادق والتي بلغت قيمتها 20 ألف جنيه، ويمكن أن يسددها الطالب على قسطين، الأول تبلغ قيمته 12 ألف جنيه، والثاني تبلغ قيمته 8 آلاف جنيه.

3- كلية الإعلام وفنون الاتصال

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية الإعلام وفنون الاتصال بقيمة 35 ألف جنيه، يمكن للطالب أن يسددها على قسطين، القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني تبلغ قيمته 14 ألف جنيه.

4- كلية اللغات والترجمة

- قسم الإنجليزي

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي 30 ألف جنيه، يمكن للطالب أن يقوم بسدادها على قسطين، الأول تبلغ قيمته 18 ألف جنيه، والقسط الثاني يبلغ قيمته 12 ألف جنيه.

- باقي أقسام كلية اللغات والترجمة

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية اللغات والترجمة في باقي الأقسام بقيمة تصل لـ 25 ألف جنيه، ومن الممكن أن يقوم الطالب بسداد المصروفات على قسطين، القسط الأول تبلغ قيمته 15 ألف جنيه والقسط الثاني تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه.

5- كلية الاقتصاد

- قسم عربي:

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية الاقتصاد قسم العربي بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، ومن الممكن ان يقوم الطالب بسدادها على قسطين، الأول تبلغ قيمته 18 ألف جنيه، والقسط الثاني تبلغ قيمته 12 الف جنيه.

- قسم إنجليزي:

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلية الاقتصاد قسم الإنجليزي بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه، ومن الممكن أن يسددها على قسطين، الأول تبلغ قيمته 24 ألف جنيه، والثاني تبلغ قيمته 16 ألف جنيه.