تعرف على مصروفات الجامعة البريطانية 2021 في مصر 

أعلن عدد من الجامعات الخاصة في مصر، مصروفات العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، من بينها الإعلان عن مصروفات الجامعة البريطانية 2021 في مصر، للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة 2021؛ تمهيدا لبدء التقدم للالتحاق بالجامعة عن طريق التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة.

كما تواصل الجامعة البريطانية في مصر، استعدادها لتنسيق القبول خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن المصروفات ستكون بالجنيه للطلاب المصريين.

وتستعرض «الوطن» مصروفات الجامعة البريطانية 2021 في مصر، على النحو التالي:

- كلية الاقتصاد «بيزنس» 2021 : 121 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 2021: 127 ألف جنيه.

- كلية الآداب «إنجليزي» 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «علم نفس» 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «صيني» 2021: 59 ألف جنيه.

- كلية الأسنان 2021: 185 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 2021: 121 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 2021: 110 آلاف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة 2021: 109 آلاف جنيه.

- كلية الاقتصاد 2021: 121 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 2021: 137 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 2021: 100 ألف جنيه.

- كلية القانون 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 2021: 185 ألف جنيه.

- كلية التمريض 2021: 40 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «إكلينك» 2021: 120 ألف جنيه.

وفي سياق منفصل، أكدت الجامعة البريطانية، أنها تستعد للعام الدراسي الجديد بالعديد من الإجراءات المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.