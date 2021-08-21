«التعليم» تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال دقائق

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ إتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال دقائق، موضحاً أنَّ التظلمات تتمّ إلكترونياً لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة ومجانية دون تحصيل أي رسوم، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بطرق التظلم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، يتيح للطلاب التظلم على أكثر من مادة، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إتاحة نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة الخاصة بالطالب، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ تظلمات الثانوية العامة 2021 يعاد تصحيحها يدوياً، مؤكّداً أنَّ التظلمات تتضمن التأكد من نسبة الورقة للطالب والدرجات التي حصل عليها، موضحاً أنَّه في حالة حصول الطالب على درجات سيتمّ إخطاره هاتفياً بالدرجات التي حصل عليها ويمكن له التنسيق للجامعة على أساسها.

وأوضح شوقي، أنَّه سيتمّ إتاحة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 مع بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر بدأه 9 أكتوبر 2021، مؤكّداً أنَّ الحضور نظامي وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تعرف على خطوات تظلمات الثانوية العامة 2021:

- الدخول إلى رابط التظلمات بعد إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم.

- اختيار المادة التي يرغب الطالب في التظلم فيها.

- يتمّ تصحيح المادة ورقياً.

- يحصل الطالب على نسخة إلكترونية من ورقة إجابته.

وفي سياق منفصل، أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أنَّ المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة تعتبر مكلمة للدراسة في المدارس، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة منها واتدريب من خلالها على فهم مخرجات التعلم، موضحاً أن المنصات تتمثل في «قناة مدرستنا» ومحتوى نجوى وبنك المعرفة المصري ومنصة البث المباشر.

وأشار «شوقي» في تصريحات له، إلى أنَّ تطعيم المعلمين إجباري، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل التعليمات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد.