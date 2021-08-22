رضوى الشربيني تحذر أحمد سعد بعد عقد قرانه.. والأخير: «خلاص والله»

بطريقة غريبة هنأت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» على شاشة قناة cbc سفرة، الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، حيث حملت تهنئتها تحذيرًا له، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رضوى الشربيني لـ أحمد سعد: خلي بالك.. أحسن

ونشرت رضوى الشربيني صورة من عقد قران أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني عبر حسابها بـ«إنستجرام»، مصحوبة بتعليق منها وقولها: مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا، خلي بالك يا أحمد.. أحسن بص!!.

من جانبه رد الفنان أحمد سعد على تهنئة رضوى الشربيني له بعقد قرانه، قائلًا: خلاص والله، الحمد لله على نعمة علياء.

احتفل أحمد سعد وعلياء بسيوني بعقد قرانهما في جو عائلي

وكان الفنان أحمد سعد قد احتفل مساء أمس السبت بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، والتي ارتبط معها بقصة حب منذ فترة.

واقتصر عقد قران أحمد سعد على عدد قليل من أفراد الأسرة في أحد فنادق القاهرة، على أن تتم إقامة حفل الزفاف خلال الشهر المقبل، على أن يقتصر على عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.