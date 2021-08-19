«صحة أسيوط»: تطعيم العاملين بالقطاعين العام والخاص بلقاح كورونا إجباري

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطاً إلزامياً لحضور موظفي وموظفات القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الجهود المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونوه «حافظ» إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة صحية آمنة.

وأضاف أن التطعيم حاليًا إجباري لفئات محددة بسبب ظروف عملهم، وهم العاملون في الفنادق والعيادات والصيدليات ومواقف السيارات والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد مع السياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

التطعيم إجباري لجميع المواطنين

وتابع «حافظ»، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم فرض التطعيم على جميع الفئات، من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبًا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مشيرًا إلى أنه في كل فترة يتم الحصول بها على كميات أكبر من اللقاحات، سيتم تطعيم المزيد من المواطنين.

وأضاف أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح جانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

تطعيم الراغبين في السفر

وذكر وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن مراكز التطعيم شهدت إقبالاً كثيفًا خلال الأيام الماضية من المواطنين والراغبين في السفر لتلقي اللقاح، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، لافتًا إلى بدء العمل بكل مراكز السفر في مراكز التطعيم الدولية الثلاثة.

وأكد وكيل الوزارة، توافر التطعيمات الخاصة بكل مراكز التطعيم بجميع الإدارات بكميات كافية.

250 فرقة متنقلة لتطعيم المواطنين في المصالح الحكومية والخاصة

وأشار «زين الدين» إلى توافر 250 فرقة متنقلة لتطعيم المواطنين في كافة المصالح الحكومية والخاصة، إضافة إلى 13 مركزا ثابتا و3 مراكز تطعيم دولي، مشيرًا إلى إقامة قوافل وشوادر في الميادين والمواقف لتطعيم المواطنين، فضلًا عن مشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات والأسر بقرى ونجوع أسيوط للحصول على المصل.

ونوه باتخاذ إجراءات تجاه المتخلفين عن التطعيم، ممن يقدمون الخدمة للجمهور في مختلف المصالح الحكومية والخاصة.