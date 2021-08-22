البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع بتراجع أغلب المؤشرات

استهلت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، بتراجع لأغلب المؤشرات تحت ضغط المبيعات المحلية والعربية.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.78% ليستقر عند مستوى 10723 نقطة، مع بداية تعاملات البورصة المصرية في جلسة اليوم، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة عند 2907 نقاط.

إي جي إكس 100 ينخفض بنسبة 0.13%

وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة انخفاض قدرها 0.13% ليهبط إلى مستوى 3865 نقطة، في حين هبط المؤشر متساوي الأوزان إي جي إكس 50 بنسبة 0.21%، عند 2397 نقطة.

المستثمرون الأجانب يشترون أسهم بـ3.5 ملايين جنيه

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى شراء الأسهم، إذ بلغ صافي مشتريات الأجانب حتى الآن نحو 3.5 ملايين جنيه، في الوقت الذي مال فيه المستثمرون المصريون والعرب إلى البيع، حيث سجل إجمالي مبيعاتهم اليوم نحو 1.7 مليون جنيه للمصريين، و1.8 مليون جنيه للمستثمرين العرب.

وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 88.59 مليون جنيه، من خلال 22.63 مليون سهم، عبر 3.43 ألف صفقة، إذ ارتفع في بداية الجلسة 33 سهماً، في مقابل انخفاض 36 سهماً، بينما حافظ 61 سهماً على المستوى نفسه.

كانت البورصة أنهت الأسبوع الماضي على تراجع جماعي تحت ضغط مبيعات الأجانب وفقد رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، الخميس الماضي.

وهبطت غالبية المؤشرات في نهاية الأسبوع الماضي إذ هبط المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت نحو 0.91%، مستقراً عند مستوى 10808 نقاط.

كما هبط "إي جي إكس 50" بنحو 0.72% مغلقًا تحركاته عند مستوى 2402 نقطة، علاوة على هبوط "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" 0.91%، ليغلق عند مستوى 13099 نقطة.

أما مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" فقد هبط بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة، كما تراجع أيضاً مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقاط.