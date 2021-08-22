خبراء عن قرار «التعليم العالي» بإعداد محتوى التعايش: يفتح أذهان الطلاب

أشاد خبراء متخصصون بقرار المجلس الأعلى للجامعات بإعداد محتوى تعليمي موحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك، مؤكدين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطالب المصري يفتقد إلى مقومات لغة الحوار في مختلف المجالات خاصة مع انتشار العديد من الظواهر السلبية، موضحين أن تناول القضايا الاجتماعية ومناقشتها مع الطلاب بزوايا مختلفة تفتح أذهانهم.

«نبيه»: الأصل في الوجود هو التعايش بين بني البشر على مبدأ التسامح

وقالت الدكتورة نبيهة قطب، عميد كلية تربية حلوان السابق، إن مواقع التواصل الاجتماعي أفقدت المجتمع المصري الكثير من القيم الإنسانية التي تربينا عليها، مؤكدة أن الطالب المصري يفتقد إلى مقومات لغة الحوار في مختلف المجالات وانتشار العديد من الظواهر السلبية بين أطياف المجتمع جلعنا نعيش في وكر من تعدد الجرائم المحتفلة.

وأشارت «قطب»، أن الأصل في الوجود هو التعايش بين بني البشر على مبدأ التسامح، وأن المجتمع المصري يتميز بكتلة واحدة، فلا بد أن نبني قناعات حقيقية لأن العيش المشترك من صميم عمل الأديان المختلفة، فالهدف من المادة الجديدة أن نتحول لنخبة واسعة من متلقي لقضايا العيش المشترك إلى صانع للرأي العام، فصناعة الرأي العام الديني الوسطي هو هدفنا من هذا البرنامج، ولذلك نبني عقلًا للدولة المصرية شديد التقدم ويعد له إعدادا خاصة ويلم بالثقافة الاجتماعية السليمة.

«عطا»: ضرورة تخصيص فريق أكاديمي لشرح المحتوى للطلاب حتى يتثنى لهم فهم المادة

من جانبه، قال الدكتور رامي عطا، مساعد رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق، إن الدولة تحرص على بناء الطالب المصري في كافة المجالات العلمية والاجتماعية ليكون قادرًا على التعايش في البيئات المختلفة في المجتمع، مؤكدًا أن تناول القضايا الاجتماعية ومناقشتها مع الطلاب بزوايا مختلفة تفتح أذهان الطلاب، وندرك فيها ما يفكرون به، بالإضافة إلى تعدد الثقافات داخل المجتمع وتزايد ألوان العنصرية والمجتمع وعدم احترام آراء الآخرين يهدد القيم التي نشأ المجتمع المصري عليها.

وأضاف «عطا»، أن المحتوى الذي تتناوله المادة لا بد أن يتوافق مع القدرات العقلية للطالب الجامعي، وتخصيص فريق أكاديمي لشرح المحتوى للطلاب حتى يتثنى لهم فهم المادة، مشيرًا أن بناء الثقافة المصرية يبدأ من بناء العقول واحترام الآخرين في المجتمع المصري وانتهاء كل أشكال العنصرية التي نراها سائدة بين فئات العمرية المختلفة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن المجتمع المصري يفتقد للعديد من القيم الأخلاقية التي كانت راسخة في العقود المختلفة، مشيرة إلى أن الطلاب في المرحلة الجامعية لا بد أن يتم تشكيل عقولهم على قيم التسامح واحترام الآخرين، حتى نعيش في مجتمع تسود فيه كل مبادئ والقيم التي طمستها موافع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المادة مزيج بين المحتوى النظري والمشاركة الفعالة بين الطلاب في عملية الحوار، وتقييم المادة لا يكون مجرد امتحان، بل مشروع تخرج يتناول قضية وتم مناقشتها وعرض النماذج على الهيئة المختصة.