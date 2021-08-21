تعرف على الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021

انطلقت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على أن يتمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، ويبحث طلاب المرحلة الأولى عن الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021، وذلك من أجل الإطلاع اختيار الكلية المناسبة للالتحاق لهم.

الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021: الكل متاح ماعدا كليات الهندسة

وعن الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021، أوضحت مصادر، أنَّ جميع الكليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية «علوم»، خلال تنسيق المرحلة الأولى 2021 ماعدا الكليات المتعلقة بتخصصات الشعبة الرياضية الهندسية ككليات الهندسة بمختلف التخصصات وبعض أقساك كليات الحاسبات والمعلومت وكليات هندسة البترول وكليات الطاقة وكذلك المعاهد العليا للهندسة، لافتة إلى أنَّه يحق لطلاب الشعبة العلمية التقدم للالتحاق بكليات التربية والآداب والحقوق والألسن والإعلام والتمريض والبنات والتربية.

الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021

وعن استعدادات مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في أثناء تسجيل الطلاب لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021، وكذلك البحث عن الكليات المتاحة للمرحلة الأولى علمي علوم 2021، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على انه جرى التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل معامل التنسيق مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري، وكذلك التشديد على ضرورة التواصل المستمر مع الطلاب وأولياء الأمور من قبل الفنيين، وتذليل كل المعوقات في أثناء عملية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2021، مع التأكّيد على كل طالب بالمحافظة على الرقم السري الخاص به وعدم إفشائه حتى لا يقع ضحية تحت منعدمي الضمير.