الصحة: تخصيص مقر في مدينة نصر لتلقيح البعثات العلمية للخارج ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تعمل على التخفيف عن المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، والعمل جار في مراكز تلقي اللقاح حتى الساعة 2 صباحا، لخدمة المواطنين خاصة من لم يتلق اللقاح من قبل، أو الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو تلقي العلاج، موضحا أنّ من يسافر إلى السياحة لا يأخذ اللقاح مرة أخرى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جرى الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير مقر تابع للوزارة في مدينة نصر، لتلقيح الطلاب، والمبتعثين، والمتجهين لتلقي بعثات تعليمية في الخارج.