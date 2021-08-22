فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في غلق تمدد شرياني منفجر بمخ فتاة

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بالمستشفى الجامعي، في إجراء عملية جراحية لغلق تمدد شرياني منفجر عند مفترق الشريان السباتي الداخلي الأيمن بالمخ، وذلك لمريضة شابة ثلاثينية، عن طريق التدخل بالجراحة الميكروسكوبية، في إنجاز طبي جديد للجامعة.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المريضة «ر . م» تبلغ من العمر 31 عاماً، وكانت تعاني من صداع مفاجئ مع اضطراب بدرجة الوعي، وبمناظرة الأشعات على المخ تبين وجود نزيف تحت الأم العنكبوتية، وتم إجراء الأشعات اللازمة لمعرفة السبب، وتبين تمدد 15 مم منفجر عن شرياني كبير بمفترق الشريان السباتي الداخلي الأيمن بالمخ، ما يعكس حجم الجهد المبذول من فريق العمل بمختلف تخصصاته على القيام بمسؤولياتهم المهنية والإنسانية على النحو الأكمل.

وأضاف الدكتور علاء درويش رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، أن المريضة كانت معرضة لحدوث نزيف بالمخ للمرة الثانية في أي وقت مع ارتفاع بنسبة الوفاة حالة حدوث النزيف مجدداً، ولذلك فقد تمّ التدخل بالجراحة الميكروسكوبية لغلق التمدد الشرياني المنفجر بواسطة كليبس تيتانيوم، مع مراعاة الحفاظ على الشرايين المحيطة بالتمدد الشرياني لتجنب أي مضاعفات غير مطلوبة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور فراج محمد فراج استشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب وعضو الفريق الجراحي، إجراء عدد من الأشعة علي شرايين المخ بعد انتهاء العملية الجراحية، للتأكد من غلق التمدد الشرياني، وتمّ خروج المريضة بسلام من المستشفي وهي في درجة وعي كاملة، ودون وجود أي ضعف بها.