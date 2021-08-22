نائب محافظ سوهاج يتابع اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

حضر الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة، يمثلهم، وحضر عملية إجراء الاختبارات الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد مقلد، نقيب الرياضيين بالمحافظة، وذلك بحسب بيان صادر عن الجامعة.

دعوة الشخصيات المتخصصة لإبداء الرأي في الاختبارات

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة حرصت على دعوة بعض الشخصيات الهامة والمتخصصة في هذا المجال، للمشاركة وإبداء الرأي والوقوف على مراحل اختبارات القدرات بالكلية، وأيضاً التأكد من مدى تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها في الطلاب بكل دقة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن الاختبارات شهدت إقبالا كثيفا من الراغبين في الالتحاق بالكلية، لافتا إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وحل أي مشكلات تعوق سير الإجراءات بيسر، موضحا أن اختبارات القدرات تهدف لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية من خلال مجموعة من الاختبارات المتنوعة، وتشمل اختبار الطول، الوزن، القوام، إلى جانب الاختبار الشخصي والكشف الطبي.

مد فترة اختبارات القدرات حتى 25 من أغسطس

يذكر أنه تم مد فترة اختبارات القدرات للمتقدمين للالتحاق بكلية التربية الرياضية حتى الأربعاء القادم الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الراغبين في التقدم لتلك الاختبارات.