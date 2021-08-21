بعد مناشدتها.. رئيس جامعة سوهاج لـ«آية» صاحبة الـ 97.3% بالثانوية العامة: «هتدرسي الطب مجانًا»

أصدرت جامعة سوهاج، بيانًا، اليوم، أشارت فيه إلى قيام الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بإجراء اتصال هاتفي بالطالبة آية حسان عطية، للتكفل بمصروفاتها خلال دراستها بكلية الطب، نظرًا لظروفها شديدة الصعوبة، وذلك بعد مناشدة أهالي مركز طما للجامعة بالتكفل بمصاريف دراسة الطالبة في كلية الطب جامعة سوهاج، بعد حصولها في الثانوية العامة على مجموع 399 درجة بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.

وأشار البيان الصادر إلى أن القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أجرى مكالمة هاتفية مع الطالبة، ووجه لها التهنئة على تفوقها، مؤكدا تقديم كل الدعم لها، حيث وعدها بتقديم منحة تعليمية لها في كلية الطب وإعفائها من أي مصاريف دراسية.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن هذا يأتي كأقل تقدير للطالبة على تفوقها وواجب على المجتمع من أجل إكمال حلمها والالتحاق بكلية الطب، مشيرا إلى أنه سيستقبل الطالبة يوم الاثنين في مكتبه بجامعة سوهاج بعد عودته من المشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بالإسكندرية

وناشدت الطالبة آية حسان وكذلك أهالي مركز طما المسؤولين بتكفل مصروفات تعليمها، حتى تتمكن من تحقيق حلمها منذ الصغر في الالتحاق بكلية الطب.

قرار من المحافظ بشأن الطالبة

من جانبه كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مديرية التضامن الاجتماعي، بدراسة حالة الطالبة، وتقديم الدعم لها وتذليل كافة العقبات لاستكمال دراستها في كلية الطب، كما تواصل عدد من الشخصيات العامة في المحافظة رجال الأعمال، بهدف مساعدتها لاستكمال دراستها في كلية الطب.