إنجازات «حياة كريمة» في قرى مصر.. تحسّن معيشة 60% من المصريين (فيديو)

قدّم برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقريرا بشأن أعمال مبادرة «حياة كريمة» وأهداف المبادرة في قرى مصر المختلفة، والتي تتمثل في ما يلي:

- تسعى المبادرة لتحسين مستوى معيشة نحو 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف.

- تعمل المبادرة على تغطية قرى الريف المصري وتطويرها خلال 3 أعوام.

- تتضمن المبادرة تنمية 4658 قرية في 175 مركزا على مستوى محافظات مصر.

- تضمّنت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر.

- المرحلة الثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%.

- المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

- عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية يتجاوز 55 مليون مواطن من سكان القرى.

- 700 مليار جنيه التكلفة الإجمالية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في الدقهلية

وقدّم البرنامج فيديو جراف بشأن إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في الدقهلية، حيث استحوذت قرى مركز شربين على مختلف خدمات المبادرة، وجار العمل في 26 قرية و278 عزبة وتابع بـ7 وحدات محلية، ومشروعات المبادرة تبلغ تكلفتها الإجمالية 3.2 مليار جنيه ويتم الإنتهاء من معظم الأعمال الأساسية قبل 31 ديسمبر 2021.

وتتضمن المشروعات إنشاء مجمع خدمات بكل وحدة محلية، وانتهاء تبطين 30% من الترع بالقرى المستهدفة، وجار العمل على إنشاء مراكز للشباب ورفع كفاءة المراكز القائمة وإنشاء محطات صرف صحي ومحطات معالجة لقرى المحافظة، وجار فحص 830 حالة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن كريم»، وإنشاء 4 كباري بنطاق الوحدة المحلية بالحصص، واستهداف توصيل ومد الغاز لقرى مركز شربين، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات للتخلص من مشاكل القمامة بالقرى.

وتهدف المبادرة أيضا لتنظيم قوافل توعوية بالتعاون مع المركز القومي للمرأة وتهدف إلى توعية المقبلين على الزواج ومكافحة العنف ضد المرأة.