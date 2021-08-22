محافظ أسيوط: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وفقا للخطة الزمنية

أجرى المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز ومدينة أسيوط، لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد مبنى الوحدة البيطرية بنجع عبدالرسول من الداخل والخارج، كما تفقد أعمال النظافة بقرية إسكندرية التحرير بمركز ومدينة أسيوط.

ولفت إلى أن العمل جاري على قدم ساق للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، مؤكدا اهتمام محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات وتطوير الريف المصري ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، وتفقد مراحل التطوير ومراقبة خط سير العمل، وتذليل أي عقبات قد تحول دون إتمام التنفيذ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة في تحقيق سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجاً في الريف المصري، مشيراً إلى أن العمل يسير وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من تطوير المشروعات في الوقت المحدد لها.

في سياق آخر، ترأس العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، عددًا من المعاينات على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة المقدم بشأنها الأوراق والمستندات اللازمة لتقنين أوضاعها، في إطار منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز الفتح، ضمن جولاته الدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة.

اللجنة تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية

وأوضح السكرتير المساعد أنه تمت المعاينة لبعض الحالات والأراضي بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز الفتح، وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية، وممثلي الضرائب العقارية بالمركز، ومسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار ومواصلة العمل في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.