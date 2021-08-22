بعد سارق الميزان بسوهاج.. «حشو الكرتون» طريقة جديدة للغش في البحيرة

لا يتوقف الباعة والتجار أصحاب النفوس الضعيفة عن ابتكار أساليب جديدة للغش والسرقة، فكان مقطع الفيديو الذي رصد بائع خضروات بسوهاج، وهو يسرق في الميزان بخفة يد، هو ما حرك الماء الراكد، وألقى الضوء على ظاهرة موجودة بالفعل، ويعجز الكثير عن رصدها أو التحدث عنها، وبعد انتشار الفيديو والقبض على البائع، رصد مواطنون بمحافظة البحيرة طريقة جديدة للغش والسرقة، بعدما وضعوا ورق كرتون في أقفاص الفاكهة، ووضعوا الثمار أعلى القفص فقط.

احذروا الباعة على الطرق السريعة

كابتن علي غريب، مُدرب كمال أجسام، يقول لـ"الوطن"، نتحرك كثيرًا من بلد إلى أخرى، ويصعب على كثير من أمثالي التسوق من الأسواق الموجودة بالمدن، فنلجأ إلى الباعة الموجودين على الطريقين الزراعي والصحراوي والطريق الدولي الساحلي، وهم متحركون دائما ولا مكان ثابت لهم، فيصعب الرجوع إليهم في حالة اكتشاف غش تجاري، لذا فنحن نحذر منهم دائمًا.

تين بحشو الكرتون

وتابع "غريب"، ما جعلني أحذر منهم، هو موقف حدث معي عندما اشتريت "قفص" تين من الطريق الزراعي، فكنت عائد بسيارة أحد أصدقائي، وشاهدنا بائع تين على جانب الطريق، ولأننا نعرف قيمته الغذائية، قررنا التوقف والشراء منه، وبالسؤال عن سعر الكيلو قال لنا: "أنا ببيع القفص على بعضه"، وقدم لنا سعر أرخص من السوق، واشترينا وذهب كلٌ منا إلى منزله، ووجدنا أن "وش القفص" فقط فاكهة، والأسفل حشو ورق كرتون وحجارة.

"حشو الكرتون" طريقة جديدة للغش

وقال هاشم عبد اللاه، تاجر خضار وفاكهة بسوق الجملة بالبحيرة، هناك حيل كثيرة يلجأ لها الباعة في الأسواق والشوارع، للسرقة والغش لتحقيق مكسب مالي أكبر، إلا أن فكرة "حشو الكرتون" جديدة، ولم نشاهدها من قبل، فعلى المشترين أن يتوخوا الحذر ويقوموا بوزن السلع عقب شرائها، ويتحروا الشراء من أصحاب المحلات الموثوق بهم، فهو الأضمن من حيث الجودة والميزان.