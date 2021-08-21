ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق» بالجيزة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الجيزة، عن ضبط ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.