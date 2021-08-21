رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق» بالجيزة

كتب:

الوطن
01:03 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الجيزة، عن ضبط ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اقرأ المزيد:

ضبط 3176 قضية في مجال مكافحة الجرائم و13315 سرقة تيار خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين بالشرقية

بسبب سرقة منزل.. مقتل لص على يد شريكه ببني سويف

«صرخت في وجهه».. ضبط لص حاول سرقة قرط ذهبي من طفلة بالدقهلية

«الكهرباء»: شركة شعاع تنجح في كشف سرقة التيار والتلاعب في عدادات مسبوقة الدفع

ضبط 98 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 8 أيام

الداخلية تكشف لغز سرقة 2 مليون جنيه من داخل شقة بالقاهرة

جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة.. ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهرباء