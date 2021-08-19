حصل على صفر في العربي.. يوسف طالب ثانوية عامة يستغيث بالوزير

صدمة وحزن وبكاء بمنزل «يوسف محسن» الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العامة، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بعد حصوله على صفر في اللغة العربية، ومجموع 64%، خصوصاً أنّه قام بتسليم ورقتين للبابل شيت وليست ورقة واحدة كما تم تحرير محضر بتسليمه للورقتين من قبل المراقب في اللجنة، وذلك بعدما قام بشطب إجابة أحد الأسئلة وغيّر الإجابة، لكن الملاحظة رفضت وطلبت منه حل الإجابة الجديدة في ورقة أخرى مع عدم نقل باقي الأسئلة على أن يتم تسليم ورقتين البابل شيت الخاصين به بعد تدبيسهما معاً وتحرير محضر بالواقعة.

تحرير محضر بحصول طالب صفر اللغة العربية على ورقتين بابل شيت

وقال «يوسف محسن»، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه أخطأ في حل سؤالين في اللغة العربية ثم قام بشطبهما فاعترض المراقب، وطلب منه كتابة إجابة السؤالين في ورقة أخرى مع تحرير المحضر، وحينما ظهرت نتيجة الثانوية العامة فوجئ بحصوله على صفر في اللغة العربية.

يوسف فوجئت بإرسال ورقة واحدة والثانية تُعد تالفة

وأشار يوسف إلى أنّه حينما علم نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاصة به، وفوجئ بحصوله على صفر في اللغة العربية، سأل المدرسين فأخبروه أنّه يتم إرسال ورقة واحدة فيما تُعد الثانية تالفة ويتم تمزيقها رغم أنّه لم يوقع على تقطيع بابل شيت كما أن المحضر لم يتضمن ذلك.

طالب صفر اللغة العربية: «المراقب قالي عادي يبقى ليك اتنين بابل شيت»

وأوضح طالب الثانوية العامة الحاصل على صفر في اللغة العربية، أنّه نقل إجابة السؤال الخاطئ في بابل شيت أخرى، بناءً على كلام المراقب بأنّه من حقه أن يكتب في ورقتين بابل شيت منفصلتين طالما أنّه تم تحرير محضر إثبات حالة، مُبيناً أنّ المراقب أخذ منه الورقتين في نهاية الوقت.

طالب صفر اللغة العربية: دي أول مرة امتحن بابل شيت

وكشف الطالب الحاصل على صفر في اللغة العربية، أنّ هذه هي المرة الأولى التي امتحن خلالها بنظام البابل شيت ولا يعلم عنه شيئاً ولكنه أطلع المراقب ونفذ توجيهاته اعتقاداً منه أنّه يفهم نظام البابل شيت أكثر منه، وحينما فوجئ بحصوله على صفر تأكد أنّه تم تسليم البابل الشيت التي أجاب فيها على السؤال الواحد، وليست الورقة التي تضم كل الإجابات.

«يوسف»: كل ذنبي أنني أطعت المراقبين

واستنكر «يوسف»، حصوله على صفر في اللغة العربية، قائلاً أنّ كل ذنبه أنّه أطاع المراقب والمراقبة الذين أخبروه أن الورقتين سيتم تصحيحهما ورفضا السماح له بنقل كل الإجابات في البابل شيت الجديدة حتى يتمكنوا من تجميع الورق قبل نهاية الوقت.

«يوسف»: نفسي وزير التربية والتعليم ينصفني

وأكد يوسف أنّه قام بحل كل الأسئلة ولم يترك البابل شيت فارغا، مدللاً على ذلك بحصوله على درجات جيدة في باقي المواد، ومطالباً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل وإنهاء أزمته وإعادة تصحيح ورقة البابل شيت الخاصة به والتي تضم كل الأسئلة.