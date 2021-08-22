سداد 15% من القيمة للعمل الخيري.. «التضامن» تعلن شروط مسابقات الجوائز

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون العمل الأهلي، إن هناك العديد من الشروط لحصول الشركات والبنوك على ترخيص مسابقـة، لافتا إلى أن المسابقات أنشطة تجارية تقوم بها بعض الشركات، وأي أنشطة يعتمد الفوز فيها على الحظ، تأخذ تصريح من وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه يشترط لحدوث السحب أن يكون تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط ومستندات طلب الإعلان عن مسابقة

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الشركة الراغبة فى الإعلان عن مسابقة تقديم ما يلي:

- تقديم طلب لوزارة التضامن الاجتماعي، وإرفاق نوع المسابقة بالطلب.

- تقديم ما يفيد بقيمة الجائزة.

- بيان بعدد الجوائز المقدمة من الشركة للعملاء.

- تسديد 15% من قيمة الجوائز لصالح الأعمال الأهلية والخيرية، لصالح مشروع دعم الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

- خطاب ضمان من البنك بقيمة الجائزة لضمان الجدية، وفي حالة عدم التزام الشركة تتدخل وزارة التضامن من خلال خطاب الضمان مع البنك.

- تضع الشركة شروط المسابقة وإعلانها في وسائل الإعلام.

- تحديد موعد ومكان السحب وطريقة إجرائه.

ولفت عبد الموجود، إلى أن الوزارة تشرف على سحب المسابقة للتأكد من أن الفائز انطبقت عليه الشروط أم لا، والتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالمسابقة، مؤكدا أن كلا من وزارة التضامن وجهاز حماية المستهلك دورهم الإشراف على هذه المسابقات.

وفى سياق آخر، أوضح عبد الموجود، أنه تم رصد مليار و400 مليون جنيه منح أجنبية تمت الموافقة عليها حتى 30 يونيه 2021، طبقا لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي حدد مدة زمنية لقبول المنح الأجنبية، مؤكدا أنه ولأول مرة يكون للقانون مردود إيجابي، موضحا أنه في شهر يوليو 2021 تم تلقي 152 مليون جنيه منح، ليصبح الإجمالي مليار و552 مليون جنيه، خلال الـ7 شهور الأولى من السنة.