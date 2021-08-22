وزير الخارجية: مواقف مصر وصربيا متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ لقاءه مع نظيره الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم، شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين، كما بيّن اللقاء تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا المختلفة الإقليمية والدولية، فضلا عن استمرار التنسيق والتعاون والتضامن، في إطار العمل المتعدد والدعم المتبادل للترشيحات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن مع نظيره الصربي، أنّ هناك اتفاقا على تفعيل الاتفاقيات المتوفرة لدينا قريبا، واستكشاف مجالات جديدة من التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية، من خلال التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، ولتحديد موعد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، واستمرار الزيارات المتبادلة.

وتابع شكري، أنّ زيارة نظيره الصربي تضمن زيارة الأزهر الشريف والبابا تواضروس والعاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارات، وتأتي استمرار للاهتمام الذي توليه صربيا ومصر بتنمية علاقاتهما في شتى المجالات.