الصحة: لقاح جونسون لن يكون متاحا لمن يرغب في السفر للسياحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّها اتفقت مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، على توفير لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين للخارج، ممن سبق تطعيمهم بلقاحات صينية، رفضت بعض الدول اعتمادها، وذلك بمقر وزارة الهجرة، موضحة أنّ الوزارة ستوفر الجرعات لمن يرغب في السفر بغرض العمل أو الدراسة أو للعلاج، لكنه لن يكون متاحا لمن يرغب في السفر للسياحة، وتلقى اللقاح الصيني من قبل.

زايد : تطعيم الطلاب المسافرين بـ«التعليم العالى» بحي السفارات

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الوزارة حددت مكانا لتطعيم الطلاب المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا بغرض السفر، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حي السفارات.