رئيس «صحة النواب»: لقاح كورونا إجباري على جميع المواطنين قريبًا

أكّد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، جدية الدولة بشأن التوسع في تطعيم المواطنين ضد كورونا، موضحًا: «سنحتاج في فترة من الفترات ومع تحوُّر فيروس كورونا إلى إصدار قرار بتطعيم المواطنين إجباريًا لمواجهة هذا الفيروس اللعين»، مبينًا أنَّ تنظيم عملية التطعيم في مصر لا تحتاج لسَنّ تشريع وتُطبَّق بقرار حكومي.

التطعيم إجباري لطلاب الجامعات

وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لـ«الوطن»، أنَّ الدولة وضعت خطة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتطعيم جميع العاملين بهيئات التدريس في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنَّ حجم هذه الفئة قد يتعدى 3 ملايين شخص.

وتابع: «التطعيم سيكون إجباريًا وليس اختياريًا لكل طلاب الجامعات فوق سن الـ18 عامًا، لاسيما أن هذا العمر هو الذي يمكن فيه للشخص داخل مصر، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية الحصول على تطعيم ضد كورونا، وهولاء الطلاب يمثلون 3 ملايين طالب وطالبة، لكن دون سن 18 عامًا لن يحصلوا على اللقاح».

التوسع في أماكن التطعيم

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى ضرورة التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء أماكن مخصصة لتلقي المواطنين التطعيم ضد كورونا، وذلك لمنع التكدس والتقليل من فرص انتشار الوباء اللعين، مشددًا على ضرورة تكاتف كل الجهات الأهلية مع الدولة لتجهيز أماكن يتاح من خلالها حصول المواطن على لقاح ضد كورونا.

تطعيم 40 مليون مواطن

واستكمل أنَّ جميع لقاحات التطعيم ضد كورونا والتي تصنّعها مصر آمنة، ولم يثبت حتى الآن أي آثار جانبية لمن تلقوا هذة اللقاحات، مبينًا أن توفير التطعيم سيؤدي إلى حصول نحو 40 مليون مواطن على تطعيم ضد كورونا خلال أشهر قليلة.

محتوّر دلتا قادم إلى مصر

ونبَّه رئيس لجنة الصحة إلى خطورة استمرار ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: «لم ندخل حتى الآن الموجة الرابعة من الفيروس ولم يثبت وجود متحوّر دلتا بلس لفيروس كورونا داخل مصر، ولكنه قادم لا محالة، وننتظره لأنَّه نتاج طبيعي للتحوّر الذي يشهده أي فيروس، وبالتالي اتخاذ كل إجراءات الوقاية من المرض سيجعلنا خارج دائرة الخطر الوبائي».

خطورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أنَّ الموجة الرابعة من كورونا ستكون أكثر انتشارًا عن الموجات التي شهدتها مصر منذ ظهور الفيروس اللعين، مستكملًا: «ليس أمامنا سوى التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام الدائم بارتداء الكمامات الطبية وغسل وتطهير اليدين، لاسيما أنَّه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل بسبب الزحام الشديد داخل المصايف أو في أماكن التنزه».