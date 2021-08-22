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محمود مسلم

«القصير» يوجه بتطعيم جميع العاملين بوزارة الزراعة

كتب:

الوطن
04:50 م | الأحد 22 أغسطس 2021
وزير الزراعة

وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة عملها أسبوع جديد، ينتهي في 26 أغسطس الجاري.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، للحصول على اللقاح، للوقاية من الفيروس المستجد، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد «القصير» أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة، لن يجرى السماح لأي موظف دخول الوزارة و لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، لجهودهم المبذولة في حماية المواطنين من فيروس كورونا.

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