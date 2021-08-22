الكهرباء: حملات «شعاع» خفضت الفقد في الشبكة وحالات التلاعب بالعدادات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انخفاض معدلات حالات التلاعب في العدادات التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الفقد في شبكة الكهرباء في عدد كبير من القرى والمراكز والمدن والأحياء التي بها أعداد مرتفعة من العدادات مسبقة الدفع من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها شركة «شعاع» بعد إسناد الوزارة لـ«الشركة» مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملها تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية.

التأكد من انتظام المشتركين في عملية الشحن وعدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن الهدف من المرور على العدادات مسبوقة الدفع هو التأكد من انتظام المشتركين في عملية الشحن وعدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب لمساعدة شركات توزيع الكهرباء في خفض نسب الفقد في الشبكة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الوزارة ركَّبت ما يقرب من 10 ملايين و650 ألف عداد مسبق الدفع «كودي وذكي» ضمن خطة الوزارة لاستبدال جميع العدادات التقليدية القديمة بـ«مسبوقة الدفع».

إدخال قدرات جديدة على الشبكة لتحسين الخدمة للمشتركين

قال المصدر إن وزارة الكهرباء نسقت مع الشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع والذكية لعمل منظومة متكاملة تقضي على كل أوجه التلاعب في العدادات للقضاء على ظواهر الحصول على التيار بشكل غير شرعي حتى تستطيع شركات التوزيع بالوفاء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالتوسعات والإحلال والتجديد لتحسين مستوى الخدمة بشكل يرضي المواطن بعدما نجحت الوزارة في إدخال قدرات جديدة على الشبكة سواء بإنشاء ودخول محطات جديدة للخدمة أو إجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة ورفع كفاءة المحطات الموجودة.

حل المشكلات الخاصة بقراءة العدادات خلال يوم

وأكد المصدر أنه لا توجد شكوى يتم إرسالها من جانب أي مواطن، خاصة بقراءة عداد الكهرباء سواء التقليدي أو مسبق الدفع يستغرق حلها أكثر من 24 ساعة.