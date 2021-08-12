شركة شعاع تكشف تفاصيل القاريء الضوئي لـ«عداد الكهرباء»

كشف المدير التنفيذي بشركة شعاع للخدمات العامة، أن الشركة وفرت تطبيقا جديدا خاصا لمتابعة استهلاك عداد الكهرباء مسبق الدفع، يسمى بـ«القارئ الضوئي» بعدد من شركات توزيع الكهرباء.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن التطبيق يسجل البيانات كافة، الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التي يكشف عليه فيها بشكل شهري، بالتعاون مع شركات التوزيع، وجار العمل على استكمال العمل بجميع الشركات.

تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على «الواتس أب»

واشار المدير التنفيذي لـ«الوطن»، إلى أن القارئ الضوئي يهدف إلى تسجيل البيانات كافة، الخاصة بالعداد مسبق الدفع على مدار الشهر بالكامل، ما يساهم في تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، وتحديد العدادات العاطلة، لافتا إلى حرص شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، على التواصل المستمر مع المواطنين، وتتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم «01120313831»، من خلال خدمة «واتس آب» على مدار اليوم.

ونوه المدير التنفيذي إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسندت مهمة المرور شهريا على العدادات مسبقة الدفع، لمتابعة بيانات هذه النوعية من العدادات بشكل دوري، ما يساهم في إنجاح منظومة الكهرباء.

تعاون بين «شعاع» ووزارة الكهرباء لإصدار فاتورة دقيقة

ولفت المدير التنفيذي إلى أن شركة شعاع للخدمات العامة تهدف دائما من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات التوزيع الـ9 التابعة لها، إلى تقديم كل ما يصب في مصلحة المواطن والدولة معا، والمساهمة في تطوير منظومة الكهرباء بمصر، من حيث إصدار فاتورة استهلاك دقيقة تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع، لتكون معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

فرص عمل للشباب و الفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية

وأكد أن شركه شعاع وفرت فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو أحد أهدافها التي سعت دائما لتحقيقها منذ إنشائها وحتى الآن، لافتا إلى أن التعاون بين وزارة الكهرباء والشركة، أدى إلى تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، من خلال إسناد الوزارة مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبقة الدفع.

التخطيط للوصول إلى تقنية حديثة يمكن من خلالها متابعة استهلاكات المواطنين

وأكد المدير التنفيذي، أنه منذ تولى «شعاع» هذه المهمة بدأت على الفور في التخطيط للوصول إلى تقنية حديثة، يمكن من خلالها متابعة استهلاكات المواطنين بشكل دقيق كما هو الحال فى برنامج القراءة الموحد بالنسبة للعدادات التقليدية، الذي يعتمد على التقاط صورة للعداد، وإرسالها مباشره لشركات توزيع الكهرباء، من خلال منظومة مشتركة.