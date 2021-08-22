رامي صبري يشعل موسم الصيف بـ«بيحرك في المشاعر».. فيديو

طرح الفنان رامي صبري أغنيته الصيفية الجديدة، بيحرك في المشاعر، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المنصات السمعية، ليشعل موسم الأغنيات الصيفية.

«بيحرك في المشاعر» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

يُدخل قلبك يِعلِم

يخطف خطفِة معلِم

بيحرك في المشاعرِ

يخلي اللي ما ينطق يتكلِم

حلو وعامِل عمايله

وبعيد ولا حد طايله

نفسي يراعي المشاعر

مايفضلش يعِقد في زمايله

في عينيه بسرح واطوِل

أنا والله مُش بهَول

بيحرك فى المشاعر

وبضعف قدامه وبتحوِل

قرب قرب يجنني

من نظرة عين بيسحرني

بيحرك في المشاعِر

بلاش أكمل كلام أنتوا فاهميني

رامي صبري أحيا حفلا في السعودية بمدينة جدة

وكان رامي صبري قد أحيا حفلا منذ أيام في مدينة جدة السعودية، مع الفنانة أصالة نصري، وعقب الحفل قدم «صبري» الشكر عبر صفحته الرسمية للقائمين على إدارة الفعاليات قائلًا: «شكرًا لكل جماهير جدة العظيمة على حضوركم الكريم شكرًا benchmark وهيئة الترفيه ولمعالي المستشار ترك آل شيخ.. أراكم قريبًا جدًا إن شاء الله».

وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب»، التي كان من المقرر أن تجمعه بشقيقه «المتوفى»، ولكن رامي أصر على طرحها بعد وفاته لكي يحقق حلم شقيقه الذي لم يمهله القدر لتحقيقه.

جدير بالذكر أن رامي طرح قبل وفاة شقيقه بأيام، أغنية جديدة بعنوان «أنتي بتهزري»، وحققت الأغنية وقتها نجاحا منقطع النظير.