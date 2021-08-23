أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في المنوفية

قالت وزارة الصحة والسكان -وفقاً لبيان صادر عنها- إنها حدّدت 145 مكتبًا بجميع المحافظات لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن هذه المراكز تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدماتها بشأن التلقيح مجاناً، منوهة بأن جميع المواطنين بإمكانهم تلقي كل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة المنوفية

مكتب صحة منوف ثان، منوف شارع محمد فريد، قسم شبين الكوم.

مكتب صحة السادات، المنطقة الرابعة بجوار التأمين الصحي، مركز السادات.

مكتب صحة الباجور، مركز الباجور.

مكتب صحة شبين الكوم ثان، شارع جمال عبدالناصر، مركز شبين.

المركز الطبي بأشمون، شارع عبدالمنعم رياض مركز أشمون.

خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح على الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

الراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، يمكنهم الحصول عليها مقابل سداد قيمة المصاريف الإدارية التي حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- 250 جنيهاً مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.