«السياحة»: 70% من الفنادق المصرية حصلت على شهادة السلامة الصحية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن نحو 70% من الفنادق المصرية وعددها نحو 1200 فندق حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للعمل، موضحا أن عدد الفنادق التي حصلت على تلك الشهادة يبلغ أكثر من 750 فندقا، لافتا إلى أن أكثر من 80% من المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة تعمل حاليا سواء بشكل كلي أو جزئي، مشيرا إلى أن غالبية فنادق الأقصر وأسوان لم تتحصل على تلك الشهادة، وذلك بسبب تراجع الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية.

جميع الفنادق ملتزمة بنسبة الـ70%

وأضاف لـ«الوطن» أن كل الفنادق العاملة حاليا ملتزمة بنسبة استقبال الزبائن والتي حددتتها وزارة السياحة بـ70% من السعة الاستيعابية للفندق، لافتا إلى أن غالبية الفنادق لم تصل إلى الآن لنسبة 100% إشغالا من النسبة المحددة، موضحا أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على كل فنادق الجمهورية للتأكد من تطبيقها لضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه يتم تحرير مخالفات للفنادق غير الملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات وإغلاقها.

الفنادق جاهزة لاستقبال أية أعداد من السياح

ومن جهته قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه حال عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية فإن كل الفنادق ستعود إلى العمل، موضحا أن هناك بشائر لزيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة في ظل إعلان العديد من الدول زيادة أعداد رحلاتها لمصر خلال الشهور المقبلة، موضحا أن المنشآت الفندقية المصرية مستعدة لاستقبال أية أعداد من السياح ترغب في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار اشترطت للسماح للفنادق بالعمل واستقبال النزلاء ضرورة الحصول على شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد اجتياز الفنادق للاشتراطات الخاصة بالحصول على تلك الشهادة.