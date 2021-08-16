السياحة: تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق والمنتجعات في نوفمبر

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنَّ الوزارة لديها لجان تفتيش وإعادة تقييم لمستوى الفنادق والمنتجعات السياحية، وفقا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن مصر لديها مواصفات جيدة لكنها كانت تحتاج إلى التطوير منذ فترة التسعينات.

المعايير ترفع جودة المقاصد المصرية

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية أسماء يوسف: «هذه المعايير تساعدنا على رفع مستوى جودة المكان من جميع النواحي مثل الجانب الصحي والسياحي والبيئي».

عانينا في السياحة بعد عام 2010

وتابع مساعد وزير السياحة و الآثار، أنَّ شهر نوفمبر المقبل سيشهد تطبيق الحد الأدنى للأسعار لحماية المقاصد المصرية من «الأسعار المحروقة»، لافتًا إلى أن مصر عانت بعد عام 2010، حيث توقفت حركة السياحة في العالم، ما أدى إلى الهبوط في الأسعار بمصر أكثر من اللازم: «وزير السياحة أصدر قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأسعار وهو قرار مدروس».

وأردف مساعد وزير السياحة و الآثار: «لكل فندق الحق في أن يقدم الخدمة بالسعر الذي يريده، لكن إذا ما قلّ عن الحد الأدنى الذي خصصته الوزارة فإنه سيخسر»، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقديم خدمة لائقة للسائح الأجنبي في مصر.

وتواصل الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، التي تتبع وزارة السياحة، تكثيف إرسال التفتيش للفنادق السياحية في محافظات الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للسياح.