«الكتابة الحديثة للطفل».. إصدار جديد في هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «الكتابة الحديثة للطفل.. قراءة في بعض الروايات الأمريكية الفائزة بجائزة نيوبري» تأليف منتصر ثابت.

وتعتبر جائزة «نيوبري»، التي تأسست عام 1922، الجائزة الأولى لكتاب الطفل في العالم، وهي تمنح سنويا لأكثر كتب الأطفال الأمريكية شهرة ومبيعا في العام السابق.

ويهدف الكتاب، لإلقاء الضوء على آليات الكتابة الحديثة للطفل بعد ثورة العلم والنظريات الحديثة وثورة الاتصالات، واختار المؤلف القصص التى تناولها بالشرح والتحليل، لتطرح فكرة قبول الآخر على مستويات متعددة، بين الرفض والقبول والقهر والحب والفكر والعنف، وأخطر القضايا التي نعيشها الآن ونعانى منها.

ويأتى قبول الآخر فيها، سواء على مستوى البيئة المحيطة أو على مستوى المجتمع كله، أو على مستوى الدول ذاتها، مؤكدين أن احتكاك الثقافات، هو لغة الحوار الأول بين الأفراد والجماعات، كما بين الشعوب والحضارات.

الكتاب يقدم قراءة في 4 روايات فازت بجائزة نيوبري

تقدم هذه القراءة، أربع روايات فازت بجائزة نيوبري، وهذا الاسم يعود لأشهر بائع كتب أطفال فى القرن الـ18.

الرواية الأولي، رواية «الأسير» للكاتبة الإفروأمريكية جويس هانسن، والرواية الثانية «العصار» لجيرى سبينيللى، والثالثة «معجزات فوق تل مابل» للكاتبة فرجينيا سورنسن، وأخيرا رواية «إيللا المسحورة» للكاتبة جيل كارسون ليفاين.

وصدر حديثًا عن الهيئة كتاب «في النقد الموسيقي»، تأليف الدكتور فتحي الخميسي، الملحن والمؤلف الموسيقي والرئيس السابق لقسم علوم الموسيقى بأكاديمية الفنون، ويعتبر العمل مساهمةً من الكاتب في إرساء دعائم النقد الموسيقي المعاصر.

إذ يرى المؤلف، أن النقد الموسيقي غائب تمامًا في مصر المعاصرة، بخلاف عدم وجود مطبوعة دورية متخصصة في الموسيقى في الوقت الحالي.

في سياق منفصل، تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية في دورته السادسة عشر، الذي انطلقت فعالياته في 16 أغسطس، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.