مفأجاة.. روبي تشارك محمد منير في حفل الساحل الشمالي

لم يكن من المتوقع، أن يجمع حفل غنائي بين الفنان محمد منير والفنانة روبي، حيث تشارك الأخيرة في حفل «الكينج»، ضمن حفلات الساحل الشمالي، المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل، 26 أغسطس، على المسرح الروماني في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة من الأغاني خلال حفل غنائي كبير، يحضره عدد كبير من جمهور الثنائي، وتتنوع الحفل ما بين الرومانسية والخفيفة التي يحبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغنيات الخاصة بكل منهما، خاصة أن اللون الغنائي التي تقدمه روبي مختلف عن اللون الغنائي لمحمد منير.

نشاط فني للفنانة روبي

ويعرض حاليًا للفنانة روبي مسلسل «شقة 6» على منصة شاهد الإلكترونية، بدءًا من يوم 19 أغسطس من الشهر الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، ويغلب عليه أجواء مرعبة .

أحداث مسلسل «شقة 6»

في أجواء من الرعب والتشويق، يعيش سكان عمارة أجواء مليئة بالرعب مع «شقة 6» وتتصاعد الأحداث ومفارقات غريبة وأزمات حول وجود لعنة من عدمه في ظل أجواء مليئة بالرعب والصراخ، ولاقت الفنانة روبي ردود فعل إيجابية حول دورها بالمسلسل منذ عرض الحلقات الأولى، ويأتي المسلسل تحت عنوان «لكل بيت حكاية.. وأنا فتحت باب وراه لعنة ما لوش نهاية»، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، شاهد.

مشاريع الفنانة روبي خلال الفترة المقبلة

أما عن المشاركات السينمائية، تشارك روبي في فيلم «بره المنهج» مع ماجد الكدواني وأسماء أبواليزيد وإخراج عمرو سلامة، وفيلم «شغل خواجات» إخراج شادي سلامة.