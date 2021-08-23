شروط التقديم بالمدن الجامعية في الإسكندرية 2021

أعلنت إدارة المدن الجامعية التابعة جامعة الإسكندرية، عدد من التعليمات الواجب توافرها من أجل عملية التقديم والتسكين في المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2021 _2022، مؤكدة أنه لابد من التزام جميع الطلاب بداية من الفرقة الأولى حتى الفرق النهائية بالتعليمات التي وضعتها إدارة المدن الجامعية.

وقالت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، إنه من المقرر أن يجرى قبول الأوراق كاملة (متضمنة طلب الإلتحاق) من الطلاب من الفئات الآتية، اعتبارًا من الغد 2021/8/24، على أن يجرى النظر لباقي الفئات لاحقًا:

- طلاب كلية الطب ممن كانوا مقيمين العام الماضي من الفرق 5,4,3.

- كافة الطلاب من فئة قديم تقديرات امتياز وجيد جدًا.

- كافة الطلاب من فئتي قديم/ منقطع- قديم/ مستجد، تقدير امتياز فقط.

- الطلاب الذكور من الفئات السابقة يجرى قبول أوراقهم، على أن يجرى النظر في شرط آداء التربية العسكرية لاحقًا.

- الطلاب المتقدمين بالتماسات يجرى قبول أوراقهم ضمن مواعيد التقديم الورقي بدون صورة طلب الالتحاق، ويكتفي بالإشعار الإليكتروني فقط مع باقي الأوراق.

- صرف الملف لكافة الفئات عند التسكين.

- رسوم تحسين الخدمة على طلب الالتحاق 100 جنيه.

وأكدت إدارة المدن الجامعية أن تعليمات التقديم الورقي للطلاب «ذكور» عبر الرابط .

تعليمات التقديم الورقي للطالبات

وتتضمن هذه التعليمات الطلاب بداية الملتحقين بجامعة الإسكندرية، وليس الطلاب الجدد، إذ مازالت عملية تنسيق الجامعات 2021 تجرى لخريجي الثانوية العامة المقرر تسكينهم في الجامعات بعدد من المراحل الخاصة بالتنسيق.

وفتحت جامعة الإسكندرية، أبوابها منذ أمس لاستقبال خريجي الثانوية العامة من أجل التنسيق في تنسيق الجامعات 2021، من خلال7 معامل للتنسيق.

رابط المستندات اللازمة للطلاب (للتحميل والطبع) من هنا