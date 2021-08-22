للمرة الثانية.. خفض درجات تنسيق القبول بالثانوي العام بالقليوبية لـ225 درجة

قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب، وحرصًا على صالح الطلاب تقرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2022/2021 للمرة الثانية لتصبح 225 درجة بدلًا من 230 درجة، مشيرًا إلى أن تنسيق القبول في مرحلة الثانوية العامة بدأ بـ235 درجة.

استمرار فتح باب تحويل طلاب المدارس بالقليوبية

أضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أنه تقرر استمرار فتح باب تحويل الطلاب بين المدارس بجميع المراحل التعليمية داخل المحافظة وخارجها إلى يوم الخميس الموافق 14 اكتوبر 2021، مع تنفيذ باقى الضوابط طبقا للنشرة 40 لسنة 2016.

وأشار إلى أن النزول بالحد الأدنى للثانوي العام جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية، موضحًا أن قرار النزول بتنسيق الثانوي العام بالقليوبية، جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية، وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها، ويعد قاطرة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

خريطة النزول بتنسيق التعليم الثانوي الفني بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن قرار النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفني بنوعياتها صناعي و زراعي و تجاري فندقي للعام الدراسي 2021/2022، مشيرًا إلى أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني حفاظًا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك طبقا للجدول الآتي: