تنسيق التعليم الفني 2021 القليوبية.. صناعي وزراعي تجاري فندقي

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق التعليم الفني 2021 للقبول بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بناء على المذكرة المقدمة من الدكتورياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم

تنسيق التعليم الفني 2021 القليوبية 170 درجة لمدارس الثانوى الزراعى

وتضمن التنسيق تحديد الحد الأدني للتعليم الثانوي الزراعي ضمن تنسيق التعليم الفني 2021 القليوبية بواقع 170 درجة للبنين و165 للبنات وبالنسبة لمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي تقرر القبول من 235 درجة للبنين والبنات.

تنسيق التعليم الفني 2021 القليوبية.. المدارس الصناعية تبدأ من 215 درجة

أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى الصناعى بعد الإعدادية 2021 في تنسيق التعليم الثانوي الفني 2021 القليوبية فتقرر ان تصبح درجات الحد الأدنى للقبول 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين و230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين و220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين و210 درجة للبنين و220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة

وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين تقرر أن تكون درجات القبول 225 درجة وطوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين ب230 درجة

وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات تقرر الحد الأدنى بـ225 درجة وبلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة وبرشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة وكفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة وطنان الثانوية الصناعية بنين ب210 درجة ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة ومدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة

كما شمل التنسيق أن تون درجة القبول بمدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات 215 درجة ومدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات ب210 درجة ومدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمجموع 220 درجة واجهور الثانوية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة الشهيد محمد علي عبد العال الصناعية بنين ببهتيم بمجموع 215 درجة.

كما تقرر الحد الدنى للقبول بمدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين بمجموع 210 درجة ومدرسة شبين القناطر الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة الثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بمجموع 235 درجة ومدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمجموع 250 درجة والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة.

تنسيق الثانوي الفني 2021 القليوبية .... التجاري والفندقي يبدأ من 140 درجة

أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى التجاري والفندقي فقد تقرر أن يكون تنسيق الثانوي الفني 2021 القليوبية بها كالتالي:

المدارس التجارية نظام ثلاث سنوات بمجموع 185 درجة بنين و140 درجة بنات

والمدارس التجارية نظام خمس سنوات "بنها المتقدمة وشبرا المتقدمة" بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات

والمدرسة الفندقية المحولة "بنها الفندقية و بهتيم الفندقية" بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات

والمدرسة الفندقية نظام 3 سنوات "القناطر الفندقية" بمجموع 230 درجة للبنين و225 درجة للبنات

ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمجموع 190 درجة