نقابة الفنانين التشكيليين توضح سبب تأجيل الجمعية العمومية

طالب عدد من الفنانين الأعضاء بنقابة الفنانين التشكيلين بعقد جمعية عمومية لمناقشة الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، لمواجهة وحل المشكلات المتراكمة بين النقيبة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأضافت الدكتورة ريهام عمران، أمينة نقابة الفنانين التشكيليين لـ «الوطن»، أنه من حق الأعضاء المطالبة بالجمعية العمومية، ونحن كمجلس إدارة نتمنى عقد جمعية عمومية، لعرض إنجازات المجلس الجديد على الأعضاء، كما أن بعض القرارات تحتاج رأي الجمعية العمومية، لكنه وفي ظل ظروف كورونا وقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة التجمعات، لم نتمكن من عقد الجمعية العمومية.

وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بعقد جمعية عمومية لمناقشة المواقف السلبية والإيجابية، وخاصة فيما يخص الوعود الانتخابية وغيرها، وذلك على خلفية حدوث بعض المشكلات داخل مجلس إدارة النقابة وتحويل الفنان التشكيلي إبراهيم شلبي إلى التحقيق، بقرار من هيئة المكتب، «حيث تبين أن الواقعة المنسوبة إلى العضو جريمة استخدام شعار النقابة بدون وجه حق، للترويج لكتاب من تأليفه وتسويقه، بزعم أنه تولى عمله تحت رعاية مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين» وفق بيان صادر عن النقابة.

وأعلنت النقابة عن إجراء بعض أعمال التطوير والإصلاحات داخل المقر، وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير ستنظم النقابة مجموعة من الفعاليات المتنوعة منها معرض للفنانة الراحلة دينا محمود، ثم معرض وحفل تأبين الفنان حسام سكر، وفاعلية خاصة للفنانة أمنية السيد (من ذوي الهمم) تحت رعاية الفنان فاروق حسني وزير الثقافة سابقا، وتكريم رموز الفن التشكيلي ومنهم محمود خفاجي رئيس النقابة فرع المنصورة السابق، الفنان الدكتور أحمد فواد رئيس النقابة فرع الاسكندرية السابق، الفنان الدكتور حمدي أبو المعاطي النقيب العام السابق وتكريم الفنانين شهداء كورونا.