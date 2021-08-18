الفنانين التشكيليين: تجميد حسابات النقابة بسبب مخالفات قانونية.. والنقيب توضح

قالت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، إنها تقدمت بطلب للبنوك بتجميد حسابات النقابة، حفاظا على مقدراتها، وذلك على إثر ارتكاب الدكتورة صفية القباني، رئيس النقابة، مخالفات قانونية داخل النقابة، على حد قولها.

أسباب تجميد حسابات نقابة التشكيليين

وأضافت ريهام عمران في تصريحات لـ «الوطن»، أنه لا يوجد خلافات شخصية مع النقيبة، وطلبت تجميد حسابات النقابة في البنك منذ 9 أغسطس الجاري، والإفادة وصلت في 15 أغسطس، وذلك نظرا لقيام النقيبة بتصدير محضر هيئة مكتب «مخالف للحقيقة» للبنك، رغبة منها في اعتماد توقيعها على حسابات النقابة بالمخالفة للقانون، وبدعم بعض أعضاء مجلس الإدارة، وقد رفض البنك ذلك، لمخالفة المحضر للقانون وللحقيقة.

وأشارت أمين النقابة، إلى أن النقيبة كتبت اسمي وصفتي «دون علمي أو موافقتي» وكتبت أمامهما اعتذار، هذا بالإضافة لكتابة بعض أسماء أعضاء مجلس الإدارة وهم ليسوا أعضاء بهيئة المكتب، وكذلك كتابة اسم من خارج المجلس وهيئة المكتب وليس له أي صفة في ذلك، كما قامت بمحاولة أخرى مع بنك آخر لفتح حساب واعتماد توقيعها على حسابات النقابة بطريقة أخرى، وقمت بوقف هذه المحاولة أيضا لمخالفة ذلك للقانون، موضحة أن معظم صلاحيات تسيير العمل النقابة مع الأمين خاصة بعد استقالة الوكيل.

وأردفت «قمت بالتوجه للبنك لوقف حسابات النقابة بصفتي أني صاحبة الحق في التوقيع على حسابات النقابة مع أمين الصندوق، وذلك حفاظا على أموال النقابة ومقدراتها لحين بت البنك المركزي والجهات المعنية في الأمر».

وقف صرف معاشات النقابة

ولفتت إلى أنه سيترتيب على تجميد الحسابات وقف المعاشات والنفقات، مع العلم أن ذلك لا يمنع من تلقي الاشتراكات أو الأموال الداخلة إلى النقابة، منوهة أن ما يتم صرفه من معاشات حاليا هو آخر دفعة من المعاشات السابقة، حيث تم في المرة الأخيرة التوقيع على 3 شهور هي أبريل ومايو ويونيو الماضية.

وتابعت ريهام عمران، «كما قامت النقيب بمنعي من أداء مهامي وحذفي كمدير من صفحة النقابة وغيرها من المخالفات لقانون النقابة ولائحته التنفيذية، وقد قامت أيضا بتحويل مدير النقابة للتحقيق منذ يوم 19 يونيو 2021، كما قامت بتغير باسورد إيميل النقابة وإلغاء متابعتي لبرنامج كاميرات النقابة وتقريبا كل ما يقع في اختصاصات الأمين العام، وذلك نظرا لامتناعي عن الموافقة على العديد من الطلبات المخالفة للقانون».

رفض عقد جمعية عمومية

واستطردت، «كما قمت بإنذار النقيب رسميا على يد محضر بعقد جمعية عمومية وبالمخالفات التي قامت بها، حيث لم يتم عقد الجمعية العمومية في أبريل 2020 بسب كورونا، كان هناك حظر بشكل رسمي، كما لم يتم تحديد معاد أو عقد الجمعية العمومية 2021 بحجة كورونا أيضا، وذلك لعرض الميزانية، وعدد من الأساسيات التي تحتج قرارات، رغم أنه تم افتتاح المعرض العام، في وزارة الثقافة وحتى الكافيهات تم فتحها وما زالت النقيبة تتحجج بكورونا».

النقيبة: الشكاوى كيدية

من جانبها، علقت الدكتورة صفية القباني، رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين، على تجميد حسابات النقابة، بناء على شكوى الدكتورة ريهام عمران، أمين عام النقابة، بسبب ما وصفته بمخالفات النقيبة، قائلة إن هذه الشكوى وهمية وكيدية دون تحقق، متابعة «من يرى أن هناك مخالفات عليه التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى رسمية، بعد التحقق والوصول إلى أحكام نهائية عليه أن ينشرها في وسائل الإعلام».

وأضافت القباني في تصريحات لـ «الوطن»، أن ما تتعرض له أمر طبيعي «جميع كبار المسؤولين يتعرضون للهجوم والبلاغات الكيدية، أمين النقابة شخصية غير متحققة، وليست بطولة أن تتقدم الأمين بهذه الشكاوى لوقف حسابات النقابة وإيذاء الناس ووقف معاشات وإعانات الأعضاء».

وتسائلت، «أمين النقابة كانت معي وملاصقة لي من البداية، وعلى مدار سنتين فلماذا تتقدم بالشكوى الآن قبل التجديد النصفي لانتخابات النقابة والذي ينطلق في سبتمبر المقبل»، لافتة أن النقابة لها حسابات أخرى في عدة بنوك أخرى ولن تتوقف عن العمل.

وعن تجاهل مطالبة الفنانين بعقد جمعية عمومية، قالت: «لم يتم حتى الآن السماح من الحكومة بعقد جمعية عمومية بسبب كورونا، وعندما يتم السماح بذلك سأكون أول الداعين لعقد جمعية عمومية لكي أقدم ميزانية 2019 و2020، لأقدم الحسابات والأعمال التي قمت بتنفيذها».

وقالت الدكتورة صفية القباني، «لن أتأخر وأتشرف بعقد الجمعية العمومية لأني عملت إنجازات محترمة، وقد سألت وزارة العدل ومجلس الوزراء عن عقد الجمعية العمومية لكنه لم يتم السماح بها إلى الآن، الموجة الجديدة من كوفيد 19 تقترب منا»، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية لانتخابات التجديد النصفي للمجلس ابتداء من الشهر المقبل في النقابات الفرعية، على أن تجرى في القاهرة في يناير 2022، وذلك بعد الحصول على إذن وزارة الثقافة والجهات الأمنية ووزارة الصحة.