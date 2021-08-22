تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم.. 88.4% الحد الأدنى

استقبلت معامل التنسيق صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة 2021 لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم، والتي أعلن الدكتور خالد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لها بواقع 88.4%، وكثّفت المعامل استعداداتها لاستقبال الطلاب، حيث جرى تزويد سرعات الإنترنت في أجهزة الحاسب الآلي، وتعقيم المعامل ضد فيروس كورونا.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم السبت المقبل

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم، بدأ أمس في معامل التنسيق بالجامعات المصرية، وسط إجراءات وقائية مشددة، كما سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى السبت المقبل، بعدها يفتح تنسيق المرحلة الثانية بنحو 72 ساعة، مشدداً على الطلاب بكتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

تعرف على قواعد قبول شهادة النيل الثانوية بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم، شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية في السطور التالية:

-أن يكون الطالب ناجحا في 7 مواد في المستوى الأول (L1) كحد أدنى، وحال تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى (L2 أو L3) فيمكن احتساب أي منهما بدلا من المستوى الأقل L1 المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد العليا، للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة في كل مستوى يدرسه الطالب في الشهادة، والتأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، شرط عدم تكرار أي مادة في أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري، إلا حال الكليات العلمية والهندسية، وفقا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.

- يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة وفقا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتباري للشهادة (الحد الأدنى للنجاح تقدير E).

- المواد المؤهلة للقبول في كليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلى 3 مجموعات:

- مواد إجبارية تدخل ضمن متطلبات الشهادة، ولا يمكن الحصول على شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح، وهي مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات.

- مواد أساسية وهي المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة.

- مواد اختيارية وهي التي تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وجرت الموافقة عليها ومعادلتها سابقا من قبل وزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التي يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقا من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.

- للقبول في بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتباري وفقا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.