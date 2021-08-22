تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي: 65.7% الحد الأدنى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي، موضحًا أنه يصل إلى 65.7%، ومؤكدًا أن التنسيق بدأ أمس السبت، وسط إجراءات وقائية مشددة في جميع معامل التنسيق، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق نهاية الأسبوع الجاري على موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى أساسها يبدأ الطالب في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتقديم للكلية.

تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي ينتهي الأربعاء المقبل

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات له، أن تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي يختلف عن الأعوام السابقة، نظراً لاختلاف نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أن التنسيق يتم على ثلاث مراحل متتالية، مؤكداً أن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى بحوالي 72 ساعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي يشمل كتابة الـ75 رغبة

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشدداً على جميع طلاب الثانوية العامة بضرورة كتابة الـ75 رغبة بحسب ترتيب الكليات، طبقاً للتوزيع الجغرافي والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق للمرحلة الأولى على موقعها الإلكتروني.

الأعداد المخصصة لشهادة النيل للثانوية العامة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي التفاصيل المتعلقة بتحديد الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل للثانوية الدولية، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى 2021 أدبي، والتي تتمثل في الآتي:

- تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية، على أن تُحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنوياً من حمَلة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة.

- يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي:

(أ‌) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في كليات المجموعة العلمية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.

(ب‌) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.

(ج) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة (العلمية + الهندسية) = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة (الهندسية + العلمية) ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات التي تقبل المجموعة (الهندسية + العلمية) من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.