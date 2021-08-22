تنسيق المرحلة الأولى 2021.. روشتة نجاح الطالب «لو فاتك طب وهندسة»

«تنسيق المرحلة الأولى 2021» عبارة تصدرت محرك البحث جوجل على المستوى الداخلي في مصر بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد بدء العمل بشكل رسمي على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وذلك عبر رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 لتسجيل الرغبات للطلاب، ومن المقرر أن تستمر تلك المرحلة حتى يوم الخميس المقبل.

توصيات ونصائح عدة يوجهها خبراء التنمية البشرية مع بدء تنسيق المرحلة الأولى، للطلاب الذين يحرمهم المجموع الكلي ومؤشرات التنسيق من الالتحاق بالكلية التي طالما طال انتظارهم لها وكانت حلمًا لهم.

العبرة ليست بمجموع الثانوية العامة

«الكلية ومجموع الثانوية العامة مش نهاية الدنيا بالعكس ممكن واحد خريج طب ميكونش دكتور شاطر، وممكن خريج تجارة يكون رائد أعمال لمشروع ناجح»، بتلك الكلمات القليلة بدأت الدكتورة منى القصاص، خبير التنمية البشرية، حديثها لـ«الوطن» حول التوصيات الواجب العمل بها لطلاب الثانوية العامة، حال عدم تحصيل أحدهم الكلية التي يحلم بها كالطب أو الصيدلة أو الهندسة بفارق درجات قليلة تقدر بنحو عشرة في المائة وفقا للمجموع الكلي لهم.

وأوصت "القصاص" كافة أفراد الأسرة وأولياء الأمور، بأهمية ترسيخ ثقافة الشخص الناجح داخل كل طالب، مهما كان مجموعه الكلي في الثانوية العامة، وذلك لكون الكلية ليست نهاية الأمر بل بداية الخروج والمواجهة الفعلية للحياة العملية: «وارد أي طالب يدخل طب بس مينجحش في حياته العملية بعد التخرج»، بحسب تعبيرها.

مهارات مهمة للنجاح العملي مع بدء تنسيق المرحلة الأولى 2021

مهارات عدة أشارت إلى أهميتها خبير التنمية البشرية، أولها إجادة مهارات التعامل مع فريق عمل، والمهارات الشخصية المختلفة كالمرونة والتخطيط وبناء فريق عمل ناجح وتعلم مهارات القيادة الفعالة، إلى جانب التدريبات المرتبطة بكل تخصص حسب طبيعة الكلية: «كورسات تخص الهندسة أو الجرافيك أو الإعلام حسب كل كلية» وذلك للتأهيل المبكر لسوق العمل من قبل التخرج.