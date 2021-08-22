جامعة بني سويف تطلق مبادرة لتدريب 100 فتاة على الحرف اليدوية  

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب فتيات المحافظة على إتقان مهارات الحرف اليدوية، انطلاقا من دور الجامعة في المشاركة المجتمعية ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وأوضح «منصور» أن المبادرة تأتي بمشاركة 100 فتاة من المحافظة بمختلف الأعمار للتدريب على الحرف اليدوية، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لتشجيع الفتيات على عمل مشروعات صغيرة، كما تأتي المبادرة أيضًا بمشاركة طالبات الجامعة وسيدات من المجتمع السويفي، ويتضمن التدريب كيفية استخدام فن الديكوباج في عمل التابلوهات والتحف والانتيكات.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنه تم تقسيم الفتيات المشاركات في المبادرة إلى مجموعات كل مجموعة على مدار ثلاث أيام في الأسبوع، منعا للتكدس والازدحام وحرصاً على سلامتهن من فيروس كورونا، حيث يتم خلال المبادرة التعرف على الخامات المستخدمة في عمل التابلوهات والتحف والانتيكات وطريقة تحضيرها بأقل تكلفة، وكيفية صناعة المنتج وإخراجه وتسويقه.

وأكد محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة حرص الدكتور منصور حسن على مشاركة الجامعة في تعليم بناتها للحرف اليدوية واكتساب المهارات تشجيعًا لهن، وتتم المبادرة بالتعاون مع فريق رعاية شباب المدن الجامعية (طلبة_وطالبات).