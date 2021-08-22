خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي للقاحات كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال لقاء جمعها، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه سيتم طرح جرعات لقاح فيروس كورونا التي يجري تصنيعها في مصر، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية عليها، حيث أنه من المتوقع أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا، كما يتوقع وصول عدد كبير من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» خلال الفترة القادمة.

مراكز التطعيمات المخصصة للسفر

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تخصيص 3 مراكز كبرى، للحصول على لقاح كورونا للمسافرين شملت «أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة»، بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث تستوعب تطعيم نحو 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم.

مراكز التطعيمات المخصصة للسفر الخاصة بالبعثات التعليمية

خطوات تلقى العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للقاحات كورونا

وأشارت وزيرة الصحة، إلى خطوات تلقى العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث يستمر تسجيلهم وتلقيهم للقاح حتى شهر سبتمبر القادم، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، موضحةً أن الأمر يبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كورنا، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، ثم تصل رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، مؤكدة على التنسيق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات التي يحتاجونها لتطعيم العاملين في جامعاتهم، والطلاب.