الصحة توضح خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين للحصول على لقاح جونسون

حددت وزارة الصحة والسكان، خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين للحصول على لقاح جونسون أند جونسون، للمسجلين من قبل، حيث يحول المواطن الطلب إلى مراكز المسافرين، عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل، وعمل متابعة لحالة الطلب، إدخال البيانات، ثم الضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه، وذلك في حالة كان المواطن، سجل بياناته سابقا، على منظومة تلقي لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حالة تلقي المواطن رسالة تفيد بتحويله إلى مكان غير أماكن المسافرين، ويريد التحويل لأماكن المسافرين، فعليه الانتظار مدة 72 ساعة، قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن التحويل عن طريق الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335، لطلب التحويل إلى قائمة المسافرين، وانتظار الرسالة التي تتضمن مركز التطعيم الخاص بالمسافرين، والموعد المحدد لتلقي اللقاح، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين، وسيجري تحويله للتطعيم بالمركز، شرط ألا يكون حصل على أي جرعات سابقة.

كما أوضحت الصحة، أنه في حالة كان المواطن تلقى الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينكا»، ومر عليه أكثر من شهر، يتوجه إلى مركز معلومات المديرية، بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم، لتقديم موعد الجرعة الثانية، بشرط أن يكون معه، ما يفيد موعد السفر، لافتا إلى أنه في حالة كان المواطن تلقى الجرعتين الأولى والثانية، فهو غير متاح له حاليا تلقي لقاح آخر.

أما في حالة لم يكن المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقي لقاح كورونا، فيسجل على المنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، يختار مركز المسافرين، ويتلقى رسالة برقم التسجيل «المكونة من 20 رقم»، وينتظر رسالة آخرى بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين، بالموعد المحدد لتلقي لقاح كورونا.

خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين للحصول على لقاح جونسون أند جونسون

ـ الدخول على موقع التسجيل في منظومة اللقاح من هنا.

ـ الضغط على متابعة حالة طلب اللقاح.

ـ كتابة رقم الطلب، وإدخال أخر 4 من الرقم القومي.

ـ اختيار تحويل للسفر.

ـ توضيح سبب السفر.

ـ جهة السفر.

ـ تاريخ السفر المتوقع.

ـ تحديد المحافظة لتي يريد المتلقي الحصول على اللبقاح بها.

ـ المركز الذي يرغب في تلقي اللقاح به.

ـ الضغط على تأكيد، وينتظر المتلقي رسالة توجه بالموعد والمركز المخصص له للتطعيم.

تعليمات عامة للحصول على لقاح كورونا

ـ نوهت «الصحة» بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف، تطعيم من هو أقل 18 عاما، كما يشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقي اللقاح بالجرعة الأولى «ولا يمكن تغييره».

ـ بعد تلقي المواطن رسالة للتوجه للمركز لتلقي تطعيم الجرعة الأولى «متاح لمدة 48 ساعة»، وفي حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم، يقوم بالإتصال على الخط الساخن 15335، لإعادة تفعيل الطلب.

ـ الجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفي حالة فوات المدة المحددة بدون تلقي الجرعة الثانية، ولا يوجد ما يفيد إصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها.

ـ إذا تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر، يذكر في شهادة التطعيم الجرعة الأولى، دون النظر إلى الجرعات التي تلقيها سابقاً بالخارج.